Serata di tensione nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Soleil, Francesca e Clarissa hanno finto che ci fosse in arrivo un provvedimento per uno dei concorrenti. Katia Ricciarelli si è subito allarmata e dopo aver scoperto che si trattava di una burla ha sgridato le ragazze: "Non si scherza su questo, certe regole vanno rispettate".

Tutto è partito a cena, quando Soleil, Francesca e Clarissa hanno avvisato i compagni che una padella era stata lasciata su una piastra accesa. Gli altri inquilini, però, le smascherano e poco dopo decidono di vendicarsi. Quando le ragazze vengono convocate in Confessionale, si vanno a nascondere tutti nella camera della Ricciarelli.

Non trovando più nessuno in casa, iniziano a ispezionarla e alla fine Raffaella propone di andare a cercarli nella camera di Katia. Per "stanarli" dicono loro di uscire immediatamente, perché è stata detta da uno dei concorrenti una frase molto grave e offensiva su una delle ragazze richiamate nel Confessionale.



Dopo qualche momento preoccupazione, Soleil alla fine svela la verità. Katia però va su tutte le furie e se la prende con le ragazze: "Non si deve esagerare su questo, non si fa. Quando vedevo da casa che uno veniva cacciato, mi dispiaceva. Queste cose non pagano, imparate a stare al mondo".

Ti potrebbe interessare: