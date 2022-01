"Grande Fratello Vip 6": Carmen eliminata, Delia entra e porta subito scompiglio

Trentaquattresimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ". Delia Duran è entrata nella Casa come nuova concorrente e subito sono state scintille con Soleil. Confronto acceso anche tra Manila e Nathaly, mentre per Gianmaria e Alessandro ci sono stati momenti toccanti: il primo ha incontrato la madre, il secondo ha ricevuto un messaggio dal figlio. Carmen Russo eliminata, vanno al televoto Federica, Giacomo e Valeria e Kabir.

Dopo i primi saluti ai Vipponi, Signorini passa subito a un siparietto divertente... Parla delle tre "gemelle di Shining", ovvero le "cattivissime" Manila, Katia e Soleil, che hanno fatto un video ad hoc in confessionale.

FAZIONI NELLA CASA - Nell'ultima puntata il voto del pubblico per Nathaly ha colto di sorpresa Katia, Soleil e Manila. Di contro è stato accolto con piacere da Miriana e Gianmaria. Ormai è un muro contro muro tra due gruppi, con a capo Katia e Nathaly, che puntano a buttarsi fuori l'uno con l'altro. Alfonso invita entrambe a mettersi in piedi spalle al led e chiede agli altri inquilini di schierarsi con l'una o con l'altra: Davide va con Katia, come Giucas e Kabir (che però vorrebbero mettersi in mezzo...). Con la Ricciarelli anche Manila, mentre Manuel e Giacomo vanno con Nathaly. Da Katia anche Soleil, Valeria e Carmen. Lulù insieme alla Caldonazzo, come Jessica, Alessandro. Miriana e Gianmaria mentre Barù va da Katia.

NATHALY CONTRO MANILA - Nella scorsa puntata al verdetto del televoto le due hanno avuto un battibecco perché Nathaly ha affermato di essere stata trucidata nella Casa, affermazione che Manila ha trovato esagerata. Le due donne hanno poi ribadito le proprie posizioni in confessionale. Secondo la Caldonazzo "Manila la odia". Un'affermazione poi, su domanda di Signorini, ridimensionata come "uno sfogo a caldo". Mentre le due si confrontano, entra nella discussione anche Valeria e tra lei e Nathaly gli animi si riaccendono.

IL PRIMO VERDETTO - Chiuso il televoto è il momento di scoprire cosa ha deciso il pubblico. Tra Carmen, Federica e Soleil, la prima a salvarsi è quest'ultima.

IL MOMENTO DI DELIA - La moglie di Alex entra finalmente nella Casa. Conferma di aver detto a Belli di volere una pausa e di voler cercare dentro la Casa delle risposte a quanto accaduto. Alex la prende molto sportivamente: "Sii te stessa, vivi, combatti. Entra in quella Casa, esponiti e non stare nella zona comfort". Lei risponde: "Sappi che se vuoi recuperare il nostro rapporto mi devi riconquistare". Alex non la prende bene: "Ma adesso che sono fuori?" ribatte. "Allora stavi fuori".

GLI AFFETTI DI GIANMARIA - Negli ultimi giorni Adinolfi ha stretto un forte legame con Federica, proseguito tra tira e molla. Tra i due è scoccato un bacio appassionato ma poi lei ha fatto marcia indietro, in preda a mille dubbi anche perché lei avrebbe qualcuno fuori dalla Casa. Al punto che qualcuno ha pensato che Federica avesse potuto usarlo per rafforzare la sua posizione nella Casa. A fronte delle tante batoste ricevute Gianmaria ribatte di essere "innamorato dell'amore". Per quanto riguarda Federica invece Alfonso le mostra un post Instagram della sua migliore amica in cui c'è scritto che il presunto fidanzato in realtà non c'è più. Gianmaria intanto ha la possibilità di incontrare sua mamma Esmeralda. Ma prima dell'incontro lei racconta un po' della vita di Gianmaria e della sua infanzia. I due poi si trovano faccia a faccia in giardino: Adinolfi è freezato ma le lacrime scendono copiose.

SOPHIE E ALESSANDRO, GUERRA E PACE - La coppia va a corrente alternata: litiga spesso di giorno, salvo poi ritrovare l'armonia di notte, sotto le coperte. La Codegoni nei giorni scorsi ha passato anche qualche momento di crisi. Lui la rimprovera di essere troppo trattenuta, di non motivarlo abbastanza. Sophie soffre di questa situazione, si rende conto di non essere facile a volte, ha un passato doloroso alle spalle che la condiziona e vorrebbe essere capita anche in piccole cose che fa. Intanto tra loro due continua a esserci la presenza ingombrante di Jessica, che sembra intenzionata a non mollare l'osso.

L'INGRESSO DI DELIA - Dopo una lunga attesa nella nave dell'amore per la Duran è il momento di entrare. Tutti i Vipponi sono stati chiusi nella camera da letto e lei si aggira nel salone deserto. Per "caricare" l'imminente incontro le viene mostrato un video con il "meglio" dei suoi scontri con Soleil. Dopo l'ennesimo battibecco tra Delia e Alex, Alfonso invita Soleil ad andare in salone. Il primo incontro tra le due è senza esclusione di colpi: Delia è particolarmente teatrale, Soleil risponde in maniera velenosa. Se il buongiorno si vede dal mattino... Intanto rientra il gruppo e viene annunciato a tutti che Delia sarà una concorrente ufficiale. Alfonso rivela anche a Barù gli apprezzamenti che la modella venezuelana ha fatto su di lui.

L'ESITO DEL TELEVOTO - Si passa ora al risultato del televoto. Chi dovrà uscire tra Carmen e Federica? Interrogate in proposito Miriana e Valeria fanno il loro pronostico: la Trevisan sente che uscirà Federica, mentre la Marini la vede in positivo, dicendo di sperare e sentire che rimarrà Carmen. E invece sbagliano entrambe, perché Federica si salva e Carmen Russo deve salutare tutti.

LE NOMINATION - Il vip più votato lunedì prossimo avrà in mano le sorti di altri Vipponi. Si parte scoprendo chi sono gli immuni di questa settimana: Manila, Manuel, Katia e Soleil. A questi si aggiungono quelli scelti da Sonia e Adriana: Davide e Nathaly. Prima però si affronta un momento emotivamente importante per Alessandro, parlando di suo figlio Nicolò. Negli ultimi giorni e soprattutto nei giorni delle feste ha sentito molto la sua mancanza. Il seguente filmato del piccolo che si rivolge a lui fa scoppiare in lacrime Basciano.

Ma si passa alle nomination palesi: la prima è Miriana che nomina Valeria. Gianmaria vota Kabir mentre Lulù sceglie Giacomo e Valeria. Anche Sophie nomina Kabir così come fa Federica. Barù invece nomina Sophie. La coppia Urtis-Marini vota Federica, su scelta di Valeria mentre Kabir sceglie Gianmaria. Alessandro nomina Kabir mentre Jessica punta sulla coppia Valeria-Giacomo. Si chiude con Giucas che nomina Federica.

LE NOMINATION IN CONFESSIONALE - Si passa alle nomination segrete. La prima è Katia Ricciarelli che nomina Federica. Le dà il cambio Nathaly che invece fa il nome di Giacomo e Valeria. Anche Manila vota Federica. Davide nomina Federica. Soleil nomina Miriana e poi si rivolge ad Alex chiedendogli se l'ingresso di Delia è l'ennesimo teatrino o una cosa seria. La Sorge è davvero indispettita e avverte Belli: "Alla prima cosa che vedo... chiudo qua". Vanno al televoto Federica, Giacomo e Valeria e Kabir. La puntata si chiude con l'ennesimo battibecco tra Soleil, in preda a un momento di sconforto, e Delia. E con l'ingresso di Carmen in studio.