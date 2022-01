"Grande Fratello Vip", Soleil Sorge si sfoga con Gianmaria Antinolfi

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Gianmaria e Soleil hanno vissuto alti e bassi del loro rapporto, però hanno sempre dimostrato di esserci l’uno per l’altra nei momenti di difficoltà. L’imprenditore si accorge che la ragazza è a terra e per questo cerca subito di capirne le ragioni: "Lo vedo da lontano quando non stai bene". "Sono un po' giù" risponde lei, spiegando il suo malumore a causa di quanto accaduto a Katia...

Già con Valeria, Soleil era scoppiata in lacrime, dispiaciuta del fatto che Katia non stia bene a causa di quanto sta accadendo in questi giorni. "L’unica cosa che puoi fare è starle accanto" le consiglia Gianmaria. La questione, però, ha tirato fuori anche delle fragilità e delle insicurezze che Soleil da tempo cerca di elaborare. "Ce l’hai la forza di rispondere, ma la tua forza più grande quello che hai sotto" ribatte Gianmaria, cercando di convincere Soleil ad abbandonare la sua corazza e a tirare fuori gli aspetti più dolci e belli del suo carattere. Ma l’influencer crede che mostrare le proprie fragilità sia spesso un’arma a doppio taglio.

"Tutti sanno che Soleil è forte" continua Gianmaria, ribadendo il suo punto di vista e spiegando alla ragazza che la sua personalità è già ben chiara a tutti e che mostrarsi più dolce e sensibile potrebbe solo aiutarla a migliorare. Soleil è di tutt'altro avviso e sembra convinta di non dover cambiare e di aver già mostrato gli aspetti migliori. In nome dell’affetto che da tempo lo lega a lei, Gianmaria le consiglia di riflettere e di provare a fare di più per tirare il fuori il suo lato migliore: “Umanamente quel lato lì è meraviglioso, fallo esplodere”.

