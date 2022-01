"Grande Fratello Vip 6": Federica Calemme frena, la delusione di Gianmaria Antinolfi

"Promesse fuori non ne ho fatte, però a lui ci penso". Federica Calemme frena e Gianmaria Antonolfi non si dà pace. Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " gli equilibri (e i sentimenti) cambiano repentinamente. L’influencer campana confida i suoi dubbi pensando a una persona che la aspetta fuori e l'imprenditore prima prende le distanze e poi si dispera...

Dopo un pomeriggio passato a parlarne con i loro compagni, per Gianmaria e Federica arriva il momento di fare chiarezza sul loro rapporto.

Federica confessa anche che non si pente del bacio e ammette di avere un interesse anche per Gianmaria: "Mi piaci, c’è complicità… mi vivo quello che viene, mi spiace per tutto, ma sono impulsiva".

Antonolfi non la prende bene: "Fammi fare le mie valutazioni, chiarisciti le idee e io prendo le distanze... Avvicinati tu a me quando hai voglia. Allontanarmi da Sophie è stato molto semplice perché mancava quella naturalezza che ho avuto con te, staccarmi da te è molto più difficile".

Dopo la conversazione con Federica, Gianmaria cede al peso dei sentimenti e, preso dallo sconforto, si lascia coccolare e confortare da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

