"Grande Fratello Vip", la pace nella Casa è finita: tra gli inquilini la convivenza è sempre più difficile

Subito dopo la diretta, Katia commenta i suoi compagnia d’avventura.

La cantante, durante la cena, parla con Manila e Soleil dell’atteggiamento di Nathaly che a quanto pare continua ancora a infastidirla.

“Le mie idee le mantengo", dice Katia stanca delle falsità e pronta a esprimere il suo disappunto su determinate questioni utilizzando dei toni pacati: "ma cerco di dirlo in maniera educata”.

Le VIP, subito dopo, commentano anche il comportamento degli altri coinquilini. Secondo Soleil nella Casa ci sono molte persone che iniziano a fare gruppo per portare avanti una sola strategia: scagliarsi contro di loro, sentendosi molto più forti.

A tal proposito, le due commento anche il comportamento di Manuel. L’influencer, dopo aver detto a Katia di aver ricevuto ancora una volta una Nomination da parte sua, si sente nuovamente delusa. “Io non lo riconosco più” commenta la cantante la quale dice che, a suo parere, il nuotatore è cambiato in modo negativo nel corso dei mesi.

Gli scontri tra Alessandro e Sophie intanto non accennano a terminare. Se Alessandro cerca più conferme, Sophie pretende più tranquillità

La loro ennesima discussione è sorta dopo una lettura delle carte da parte di Miriana, dove la showgirl affermava di aver visto delle incertezze da parte di Alessandro su Sophie. In sauna, poco dopo, il VIP ha raccontato tutto alla modella e ha ammesso di avere realmente alcuni dubbi sul loro rapporto. Sophie, stanca di dover dare numerose certezze senza ricevere nulla in cambio, dice di non riuscire a tollerare più questa situazione in quanto viene costantemente messa in discussione, nonostante le dimostrazioni che continua quotidianamente a dare.

Queste parole, a quanto pare, hanno subito infastidito Alessandro il quale, con toni poco pacati, invita la modella a prendere una volta per tutte una decisione soprattutto perché non comprende la sua incoerenza. “Non ho la forza di sentirmi sempre sotto giudizio” afferma Sophie, ribadendo ancora una volta il suo punto di vista.

“Ti piaccio? Vivimi!” risponde Alessandro il quale, con questa affermazione, cerca ulteriori conferme e certezze da Sophie che, stufa di sentirsi sotto pressione, abbandona la sauna e rientra in Casa.