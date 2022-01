Al "Grande Fratello Vip" scatta il bacio tra Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi

E' nata una nuova coppia al "Grande Fratello Vip". Dopo qualche indugio iniziale Federica Calemme ha scelto di dare un'opportunità alla sua conoscenza con Gianmaria Adinolfi. I due hanno trovato un'intesa particolare, che cresce di giorno in giorno sotto l'occhio delle telecamere. La coppia si è rifugiata in sauna per un lungo tête-à-tête e, tra un bicchiere e una chiacchiera, è scattato anche un bacio appassionato.