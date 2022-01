Al "Grande Fratello Vip" Federica Calemme in lacrime: "Mi sento fuori luogo"

Da video

Il sabato sera si fa festa nella Casa del "Grande Fratello Vip", ma non tutti si divertono. Federica Calemme si apparta infatti in giardino e non riesce a trattenere le lacrime. Davide Silvestri le si avvicina per rincuorarla e la bella napoletana gli confessa di sentirsi fuori luogo. Il momento di tristezza riesce anche a riportare il sereno con Gianmaria Adinolfi, che tra una parola e l'altra le strappa un sorriso.