"Grande Fratello Vip", primo litigio tra Alessandro e Sophie: è già crisi?

Subito dopo la trentaduesima puntata del " Grande Fratello Vip " Sophie ha mostrato di non aver preso molto bene il fatto che Alessandro abbia votato come VIP preferito Gianmaria. Il disappunto della modella è stato reso subito chiaro al diretto interessato. Ma Basciano le spiega esserci rimasto molto male in quanto, nonostante l’abbia scelto come preferito della Casa, ha notato che in puntata ha sminuito il loro rapporto e avrebbe preferito, invece, ricevere più conferme. "Il nostro rapporto è vero o non è vero?", chiede.

La modella spiega che, di carattere, è una persona di poche parole ma che tende a dimostrare direttamente i fatti. A prescindere da questo, però, Sophie ci tiene a precisare che durante la puntata ha cercato di ironizzare sulla situazione in quanto molto imbarazzata. Inoltre, a proposito della scelta del VIP preferito, Sophie spiega di aver dato il suo voto a lui piuttosto che alle amiche dato che si è sentita in dovere di tutelare il loro rapporto. E lamenta a a questo proposito che il ragazzo non abbia apprezzato questo piccolo e importante gesto.

Alessandro, invece, sembra volere molte più conferme da parte sua: "Usa il cuore" le dice, invitandola a non agire sempre e solo in modo razionale, mostrando più con i gesti e non con le parole. "Mi piaci, con te ci sto bene e, se non ci sei, mi manchi. Questo è quello che provo". Ferma sulle sue idee e sui suoi modi di fare, Sophie cerca di far capire ancora una volta le sue intenzioni ad Alessandro: "Mi dà fastidio dare i titoli, ma è come se fossimo fidanzati".

I dubbi di Alessandro pare non riescano a svanire: vorrebbe più conferme e certezze da parte di Sophie. "Voglio che tu prenda una posizione", spiega. Se fino a poche ore prima sembravano essere molto affiatati, qualcosa nella coppia inizia a incresparsi...

