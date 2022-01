"Grande Fratello Vip 6", Delia Duran: "Mi prendo una pausa da Alex Belli"

Trentatreesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ". Grandi emozioni per Giucas Casella che nella Casa riceve una dolce sorpresa da Valeria , la sua compagna di 40 anni di vita che vuole sposare. Delia Duran si collega dall’hotel in cui sta effettuando la quarantena e annuncia: "Mi prendo una pausa da Alex Belli ". Nathaly Caldonazzo è la preferita del pubblico. In nomination Federica Calemme , Carmen Russo e Soleil Sorge .

DELIA IN COLLEGAMENTO - Alfonso Signorini si collega con Delia Duran che trascorre la sua quarantena in hotel "meditando", prima di entrare nella Casa. Le basterà per affrontare la nuova avventura e la convivenza con Soleil Sorge?

IL RAPPORTO TRA SOLEIL E MANUEL - Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge negli ultimi tempi sono sempre più lontani. La Sorge chiarisce: "Io ho sbottato e lui non ha capito, il freno tra noi è anche per 'colpa' di Lulù...". Manuel risponde: "Sono in grado di pensare con la mia testa e non mi faccio influenzare. Io l'ho sempre capita Sole, lei maschera un lato che deve tirare fuori, ha un cuore, gli occhi parlano, mi spiace che non fa vedere questo suo aspetto". "Io non sono imprigionata in nessun personaggio, io vado sempre contro le cose che non mi rappresentano... Lulù è maleducata, è anche ingrata, dice parolacce...". Lulù Selassiè però interviene e sostiene che lei non ha influenzato Manuel, che definisce il suo "fidanzato".

LA SORPRESA DI VALERIA A GIUCAS - Grandi emozioni per Giucas Casella che nella Casa ha manifestato il desiderio di sposare Valeria, la sua compagna di 40 anni di vita. La donna, attrice e doppiatrice (tra le altre anche Miranda di "Sex and the city") gli fa una dolcissima sorpresa. Giucas vive nuove emozioni per quell'incontro che gli ha cambiato la vita. "La prima volta che l'ho vista è stata a Montecatini, lei faceva l'annunciatrice. Ho capito di amarla dopo qualche anno, io sono un avventuriero. Valeria la penso continuamente, mi manca molto". "Io sarò sempre al tuo fianco, ho sposato la tua causa 41 anni e intendo tenere fede a quello che chiamo patto d'amore, sei uno spirito libero, sei un uccello di bosco che vola di qua e di la e poi torna al suo nido. Sei anche un passero solitario, timido, spaventato...", gli dice Valeria in giardino. E poi dà vita un siparietto divertente: "Ora ti dico la cosa che ti piace di più sentire da me... 'cip, cip, cip, cip, cip'...". Giucas le fa una promessa di matrimonio in ginocchio e lei sdrammatizza: "E la terza o la quarta volta che lo fa".

DELIA CHIEDE UNA PAUSA AD ALEX - Anche fuori dalla Casa Alex Belli è presente nella vita di Soleil. La sostiene con post e appelli. "Difendi sempre il nostro amore in forma particolare e la nostra felicità", le dice Belli. "Lui mi ha chiesto scusa ma alla fine continua a celebrare Soleil, io entro nella Casa ma mi deve riconquistare. Ma tu credi che non siamo scemi e pensiamo che sia stata solo una amicizia?". "Occhio a quello che fai perché dopo non si torna più indietro", avverte Alex. A fine serata Signorini lancia lo scoop: "Belli lascia lo studio e Delia non vuole più intervenire...".

VALERIA MARINI SFORTUNATA IN AMORE - Gli uomini hanno lasciato le "cicatrici" su Valeria Marini e una storia in particolare, avuta a 17 anni, un uomo più grande che le ha alzato le mani e dal quel è stata salvata grazie all'intervento di mamma Gianna: "Ho mascherato buttandomi sul lavoro, nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi, c'era solo desiderio di sovrastarmi, è inutile nascondere... mascherare le ferite con i sorrisi stellari, ho imparato a difendermi, e non tutti gli uomini sono uguali". La Marini racconta le storie importanti della sua vita, da Vittorio Cecchi Gori all'ex marito Giovanni Cottone: "E' sparito il giorno dopo il matrimonio, è stato annullato dalla Sacra Rota".

IL MATRIMONIO GATE - Nathaly Caldonazzo lancia la "bomba". E' stata invitata al matrimonio di Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi ma Carmen non se lo ricorda. La Caldonazzo rincara la dose e racconta che è stata chiamata a Natale prima di entrare nella Casa. Arriva quindi il confronto tra Enzo Paolo e Nathaly, Turchi chiarisce: "Ho mandato solo un messaggio sul telefonino, non ti ho mai chiamata, e al matrimonio abbiamo invitato tanti vip, tra i quali tu... l'unica cosa che mi dispiace è che Maria si è messa a piangere". "Allora mi sono rimbambita, ma ci sono stati dei vocali... e poi sono stata invitata al matrimonio", risponde la Caldonazzo. Signorini mette il dito nella piaga: "Perché vi chiamate amore e tesoro?".

LE NOMINATION - Miriana nomina Soleil ed è scontro. Davide vota Federica, Manuel vota Soleil, Federica nomina Carmen (che però è in nomination perché votata dall'immune Caldonazzo) ma il voto viene annullato. Valeria e Giacomo litigano sulla nomination e Urtis alla fine fa il nome di Davide. Manila nomina Federica, come anche Balù. Federica fa il pieno di nomination. Soleil vota Miriana, mentre Giucas invece fa il nome di Manila. Le nomination segrete cominciano con Katia che nomina Federica. Lulù nomina Soleil, anche Alessandro nomina Federica, Nathaly nomina Manila, Jessica nomina Soleil, Gianmaria vota Soleil.

IL PLAYBOY GIANMARIA - Gianmaria Antonolfi è il vero playboy della Casa. E' entrato con alle spalle tante ex (compresa Soleil), già impegnato con Greta, poi ha flirtato con Sophie e adesso con Federica Calemme. "E' un amore chiodo schiaccia chiodo?", chiede Signorini. "Tutti abbiamo un passato", si difende la ragazza. Il conduttore le ricorda che c'è un ragazzo (amico di Gianmaria) che la aspetta fuori, ma la Calemme nega: "E' vero è l'ultima telefonata che ho fatto prima di entrare nella Casa ma gli ho anche detto che voglio vivere la mia esperienza qui". Se son rose...