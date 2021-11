"Grande Fratello Vip", ad abbandonare la Casa è Nicola

La resa dei conti

Alfonso Signorini presenta subito l'attesissimo ospite: in studio c'è Delia Duran, che dice: "Questa storia mi ha fatto perdere 4 chili". La donna vuole avere un confronto faccia a faccia con Soleil Sorge che in questi giorni ha parlato molto di lei con parole molto dure.



Poi si collega con la Casa e introduce il primo tema bollente della serata, la relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge e... Gianmaria Antinolfi, mostrando una clip riassuntiva.

Dopo l'allontanamento tra Soleil e Alex, la showgirl si è riavvicinata a Gianmaria e questo non va giù ad Alex, che intanto sembra essersi riavvicinato a Sophie Codegoni. Insomma un vero caos.

Signorini mostra però un'altra clip dalla quale sembra chiaro che tra Alex e Soleil c'è comunque qualcosa di più di una semplice amicizia.

Gianmaria in tutto questo si dice contento di aver ritrovato l'amicizia con Soleil.

Alex dice che di Soleil ama il suo fascino e il suo magnetismo di donna forte e determinata. Lei che di lui ama i suoi colori.

Tutti i vip e le opinioniste in studio sono d'accordo sul promuovere la coppia Soleil Alex.

Signorini torna in studio da Delia e le chiede cosa ne pensa. Lei risponde così: "Alex è caduto nella trappola di Soleil".

"Sei pronta ad affrontare Soleil?" Le chiede il conduttore: "Sì, assolutamente sì", risponde lei.



I risultati del televoto

I tre nominati, Nicola, Miriana e Gianmaria sono chiamati nel Super Led per aver il responso del televoto: il pubblico ha deciso che Miriana è salva.





Una coppia che funziona

Giucas Casella e Francesca Cipriani sono chiamati nella Super Led e Signorini mostra una clip sulla loro esilarante relazione. Poi chiede a Giucas di lasciare Francesca da sola affinchè lei apra una scatola che contiene una forbice e le chiede di fare la "bambola assassina" e di fingere di voler tagliare delle ciocche di capelli a Giucas.





Un'altra coppia bollente e...scoppiata

Soleil viene invitata da Signorini ad uscire provvisoriamente dalla Casa. Intanto Manuel va in Confessionale per affrontare la complicata relazione con Lulù, la quale non gli lascia spazio ed è diventata quasi una stalker. "Ho passato mesi a far comprendere quella che per me è una necessità, ma non l'ha fatto, non l'ha proprio preso in considerazione. A parole dice di capire poi mi dimostra altro", dice Bortuzzo, che in settimana è esploso contro Lulù usando parole molto forti: "Porca pu**ana, è tutto il giorno che mi vieni dietro e ti chiedo di lasciarmi in pace". Signorini sottolinea che Manuel ha un bisogno fisico di spazi per se stesso, utili per la sua riabilitazione.







Delia vs Soleil

Soleil entra in studio ma non sa che deve incontrare Delia. Signorini ufficializza in diretta i prolungamento del GFVip fino a marzo e poi annuncia l'incontro tra Delia e Soleil. "Sei una gatta morta dalla doppia personalità" dice Delia a Soleil. La fashion blogger, nonostante capisca il punto di vista di Delia, si aspetta delle scuse.



"Sei una leonessa? Io sono una pantera. Sei stata tu a provocare mio marito, sei sei un'amica lo respingi se lui va oltre. Mettiti nei miei panni come avresti reagito? Lui ha anche le sue colpe, ma sei tu ad averlo preoccupato" attacca Delia.

"Un paio di anni fa ti avrei aggredito come una leonessa, invece cerco ancora una volta di aiutare un amico e dirti che Alex non ha fatto nulla. Io se fossi una moglie mi vergognerei di fare una scenata come la tua. Sei peggio di una telenovela latino - americana", risponde Soleil, che le rimprovera di non saper difendere né il marito né il matrimonio e continua a ribadire che tra lei e Alex c'è solo una gran bella amicizia.

"Io non metto in dubbio il matrimonio, quello che mi dà fastidio di te è che non dimostri quello che sei davvero" aggiunge Delia: "Se non fossi venuta a fermarvi cosa avreste fatto?" continua convinta che Soleil sia innamorata di Alex. “Lei è la manipolatrice, sa giocare benissimo (…) Mi dispiace per lui che è caduto nella sua trappola”. Poi però sottolinea che Soleil è una gran bella donna.

E alla domanda se vuole incontrare Alex risponde di no: "Voglio lasciare mio marito libero di riflettere", continuando a ribadire il concetto che un uomo è provocato dalla donna, e attirando il disappunto delle opinioniste che ritengono questo un ragionamento medievale.

Quando Soleil rientra in Casa parla con Alex: "La Delia di cui tanto mi parli non l'ho mai vista, non è stato per niente bello. Mi aspettavo una donna che avrebbe capito e invece era punto e a capo. Alex prova a giustificare la moglie: "L'ultima parte che ha detto è la Delia che conosco io . Se io dico che non c'è niente, basta".

Dallo studio Delia invece continua sulla sua strada. "Ero convinta che ci fosse un’amicizia vera, poi vedendo i comportamenti delle ultime settimane qualche dubbio viene. Io credo nell’amicizia però Alex è andato oltre. Sei io facessi le stesse cose che lui fa all’interno della casa come reagirebbe?”.

Signorini intanto fa notare ad Alex che il suo comportamento nei confronti di Soleil non è lo stesso con le altre donne e Belli risponde:”Tutti e due siamo presi, non l’abbiamo mai nascosto e in tutto questo non c’è niente di male che va oltre l’amicizia".





La posizione di Lulù

Signorini mostra una clip del litigio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e la rimprovera: "A volte sembra che tu non voglia ascoltare: ti sei innamorata di una persona che contro la sua volontà vive una vita che non vorrebbe vivere e gli porta ad avere scontri che non vorrebbe. Con una persona che vive in quella situazione bisogna avere il massimo rispetto, se ti dice lasciami in pace devi farlo".

Lulù insiste e dice che stare insieme 24 ore su 24 rende tutto più difficile: "Non mi sono allontanata come lui voleva, perché avevo paura che lui si allontanasse troppo da me, è stato un mio sbaglio”, ma Signorini ribadisce: "Questa Lulù è la sua vita non puoi pretendere che sia diverso. Per un attimo dimenticati della sedia a rotelle anche se è impossibile farlo, ma se fosse successo il contrario, se ci fosse stata una ragazza inseguito da un uomo avremmo tutti parlato di stalkeraggio. Sono duro con te e voglio esserlo per il tuo bene: se una persona ha 39 di febbre e si imbottisce di medicine e ti chiede di lasciarlo in pace, non puoi stare lì se li vuoi bene”.

Dallo studio la Bruganelli chiede a Montano di stare più vicino a Lulù. La Volpe invece consiglia a Lulù di proteggersi perché vive una relazione a senso unico.





Nicola e Miriana

Un'altra coppia che ha vissuto una settimana movimentata è quella composta da Miriana e Nicola, entrambi al televoto perché si sono nominati a vicenda. Signorini mostra una clip che riassume i loro contrasti. I due si confrontano ma non giungono a nessuna conclusione. E se Nicola, una volta fuori dalla Casa si immagina accanto a Miriana per lei non è lo stesso. La loro coppia vacilla sempre più.



Signorini poi chiama Manuel e Nicola nella stanza dei led e mostra una clip in cui Manuel fa un toccante discorso sugli "ultimi" a Nicola, incitandolo a valorizzare i propri punti di forza e a credere in se stesso.





Chi esce dalla Casa?

Signorini legge il verdetto del televoto: ad uscire definitivamente dalla Casa è Nicola.

Interpellata da Signorini Miriana si dice triste e si augura che Nicola abbia "il biglietto di ritorno..."





Davide

Signorini dedica una clip a Davide, che parla della fidanzata Alessia, con cui è insieme da quasi un anno e di cui è molto innamorato. Per lui c'è un regalo in una scatola, un foulard con il suo profumo. E poi in giardino ecco apparire la sua Alessia.