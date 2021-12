"Grande Fratello Vip", il racconto della ventiquattresima puntata in tempo reale

Ventiquattresimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Tra i protagonisti della puntata Alex Belli e Soleil Sorge con il loro continuo tira e molla. Momento di grande emozione per Manila Nazzaro: l’ex Miss Italia potrà incontrare a sorpresa la madre. Intanto le new entry arrivate nei giorni scorsi, Patrizia Pellegrino, Maria Monsé, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli si fanno conoscere e, per questo, non mancano scambi di opinioni e discussioni, mentre tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro e le sorelle Selassié va in scena un vero e proprio scontro generazionale. Al televoto: Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Chi sarà il preferito del pubblico?