"Grande Fratello Vip 6", Alex Belli e Soleil Sorge si chiariscono dopo la lite furibonda

La "coppia artistica" del " Grande Fratello Vip 6 " formata da Soleil Sorge e Alex Belli sembra aver ritrovato la serenità. I due avevano avuto una lite furibonda, per colpa di un gioco, ma in veranda cercano di chiarirsi. Pur restando fermi sulle loro posizioni, l'influencer e l'attore ritrovano l'intesa e decidono di voltare pagina per non rovinare il rapporto.

La loro prima litigata era nata per motivi futili, ma ha portato a galla alcune differenze caratteriali tra i due. In salotto Alex Belli stava raccontado ai nuovi concorrenti alcune delle scene cult successe nella Casa in questi mesi, quando Soleil se n'era andata molto infastidita. "Non sapevo fosse un tuo monologo, Hai una mania di protagonismo che è stancante", aveva sbottato.

A mente fredda la coppia ha cercato di superare le divergenze, anche se entrambi non arretrano nelle loro posizioni. La ragazza spiega infatti all’attore di non essere più incline a tollerare le sue manie di protagonismo, quando il palcoscenico è di tutti i partecipanti e non solo suo. Lui le ribatte che è molto brava a criticare gli altri, ma meno a rendersi conto dei suoi difetti.

Alex Belli, pur di non alimentare di nuove tensioni, lascia però cadere il discorso e si scusa con la coinquilina per i toni usati. Entrambi restano fermi sulle loro posizioni: Soleil ribadisce che durante il gioco non ha lasciato spazio di parola agli altri, mentre l'attore le rimprovera di non fare abbastanza autocritica.

Ora che la rabbia è sbollita, però, non riescono proprio a restare arrabbiati l'uno con l'altra e il chiarimento termina con un lungo abbraccio.

