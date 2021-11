"Grande Fratello Vip", Alex Belli confessa: "Soleil sono innamorato di te"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " , è giunto il momento per alcuni di giocare a carte scoperte. Rimasti da soli in sauna, Alex Belli e Soleil Sorge si confrontano su quanto successo in puntata e la fashion blogger ammette che la situazione tra loro si sta complicando e non riesce più ad avere chiara tutta la questione, per questo vuole sapere lui cosa ne pensa. E a questo punto all'attore non resta che dichiararle apertamente il suo amore.

All'inizio Soleil è irremovibile nella sua posizione sul voler razionalizzare il loro rapporto completamente in balia dei loro sentimenti che mutano e crescono. Alex allora le chiede: “Perché invece di parlare con la razionalità non parli con il cuore?”.



L’attore vorrebbe che fosse lei a parlare per prima, esponendosi su ciò che sta mutando nell’affetto che provano l’una verso l’altro, senza lasciare che sia lui a dover fare un passo alquanto compromettente per la sua posizione.

“Il problema non è fuori, ce lo abbiamo qua dentro noi due”.



L’influencer vorrebbe capire invece quale sia la verità, considerando il contraddittorio comportamento di Delia e la mancata gelosia di Alex nel vedere le foto della moglie tra le braccia di un altro uomo, e quale sia il punto di vista di Alex, che appare sfuggente nell’affrontare la questione: “Per quale motivo stai dicendo tutte queste cose?”

“Te lo vorrei tanto dire” a bassa voce le sussurra Alex.



Ammiccamenti, risatine, silenzi e sguardi tra i due fanno ben capire tutto quello che i due continuano a tenersi dentro, evitando di esprimerlo in parole che li potrebbero rendere soggetti a critiche: “Non c’è cosa peggiore per me quando mi guardi e metti in dubbio quello che provo. Ecco perché ci siamo trovati, siamo due anime gemelle. Pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio e questa è la verità. Se tu ti allontani è come se venisse a mancarmi qualcosa sotto i piedi. E ti assicuro, che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te”, ammette finalmente Alex, esprimendo concetti molto importanti e forti, esponendo e ammettendo i suoi sentimenti verso Soleil, arrivando addirittura a dire di essere innamorato di lei con tutte le sue forme, anche quelle più criticate.



L’intesa tra i due è sempre stata chiara, forse fin dal primo giorno che hanno iniziato a coltivare la loro amicizia, come si metteranno le cose tra loro due? Cosa penserà Delia dei sentimenti di Alex per Soleil?

