"Grande Fratello Vip 6", tra Maria Monsé e Lulù Selassiè sono scintille

"Sembri un angelo ma sei una iena". Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " Maria Monsè attacca in modo sempre più forte Lulù Selassiè . La principessa, che durante l'ultima puntata del GfVip ha avuto un attacco di panico, ha origliato la showgirl che ne parlava in Confessionale. Apriti cielo. La discussione, dai toni molto accesi, è esplosa nel salotto.

Maria avrebbe criticato duramente l’atteggiamento di Lulù che, una volta uscita dal Confessionale, l’ha rimproverata per aver parlato di lei chiedendole di "non farlo mai più".

"Lei mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non esprima il mio parere", replica la Monsè. "Usa parole dentro al Confessionale che davanti a noi non usa, perché non ha il coraggio", ribatte Lucrezia.

A questo punto in sua difesa interviene la sorella Jessica: "Se ti dava fastidio dovevi dirlo in quel momento perché altrimenti risulti falsa". Maria spiega di non averlo fatto perché non ne ha avuto l’occasione. "Ma non dire così dai! Adesso sei proprio strafalsissima, non ne parlare perché non ti voglio nemmeno ascoltare", conclude Jessica.

