Femminicidi, le donne uccise da partner o ex nel 2025: i nomi e le storie

Gli omicidi commessi da partner o ex partner, dal 1 aprile al 30 giugno 2025, registrano un incremento rispetto al primo trimestre dell'anno in corso, passando da 16 a 26 (63%), così come le relative vittime di genere femminile che da 15 diventano 24 (60%). Lo si legge nel report del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione Centrale della Polizia criminale - Servizio di Analisi Criminale, relativo al secondo semestre dell'anno in corso. Analizzando gli omicidi del secondo trimestre, rispetto a quelli commessi nell'analogo periodo 2024, emerge che il numero degli eventi è in aumento, da 74 a 96 (30%), come pure è in aumento il numero delle vittime di genere femminile, che da 28 aumentano a 34 (21%). Anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, fanno rilevare un incremento sia nel numero di eventi da 34 a 40 (18%), che nel numero delle vittime di genere femminile che da 26 passano a 30 (15%). Di seguito nomi e storie delle donne uccise.