Milano, detenuto viola obbligo di rientro e accoltella un 50enne fuori da un hotel: ricercato

Il detenuto doveva scontare una pena definitiva per un femminicidio avvenuto nel 2016 a Castel l Volturno, in provincia di Caserta. Aveva sgozzato una prostituta tunisina di 23 anni in un hotel al centro di episodi di spaccio e prostituzione. Dopo un periodo di latitanza, era stato catturato in Germania nel 2018. L'uomo era affidato al lavoro esterno e faceva il receptionist nell'hotel dove è avvenuta la lite degenerata nell'aggressione. La vittima, invece, lavorava come barman, sempre nella stessa struttura. Secondo le prime informazioni l'uomo ricercato non era rientrato in carcere, la scorsa notte, e alle 6 si è presentato in hotel dove poi si è verificato l'accoltellamento.