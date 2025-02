Milano, 19enne accoltellato dal branco durante una rapina davanti al centro commerciale

Un ragazzo di 19 anni (e non 16 come riportato inizialmente) è stato accoltellato a Milano fuori da un centro commerciale in zona Cascina Merlata. Il giovane sarebbe stato aggredito intorno alle 21 di giovedì sera da un gruppo di circa cinque nordafricani, che gli hanno sferrato fendenti alla testa, alla schiena e a una mano per rubargli il cellulare e un monopattino. Le sue condizioni sembravano gravi ma dopo una notte in pronto soccorso è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano con una prognosi di 20 giorni.