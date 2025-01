Aggrediti fuori dall'Alcatraz a Milano, la testimonianza della 19enne: "Prima hanno tentato di strapparmi la borsa, poi uno di loro ha iniziato a palpeggiarmi"

E' proprio in quel momento che è iniziato l'incubo per la coppia. "Di questo gruppo, quattro persone si sono avvicinate e due hanno cercato di mettere le mani nelle tasche, prima al mio ragazzo e poi anche a me. Hanno cercato di strapparmi la borsa", ha spiegato la giovane vittima. Lei, come scrive il Corriere della Sera, ha provato a opporre "resistenza": "Non ci sono riusciti. È nata una mini colluttazione che li ha fatti desistere", ha spiegato. Ma il gruppo non si è fermato: "Poco dopo capendo di non riuscire a rubarci le cose che avevamo addosso uno di loro in particolare ha iniziato a mettermi le mani addosso palpeggiandomi". La 19enne ha quindi raccontato gli abusi "violenti" su tutto il corpo. "Il tutto è avvenuto in pochissimo tempo e dopo questi palpeggiamenti ho afferrato la mia amica per scappare", ha aggiunto il ragazzo.