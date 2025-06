Tolentino, donna uccisa a coltellate davanti ai passanti: femminicidio in pieno centro

L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato in una zona molto frequentata di Tolentino. La donna è stata colpita più volte con un coltello da cucina mentre si trovava sul marciapiede di viale Benadduci. Le urla hanno richiamato l'attenzione dei presenti, che però non hanno potuto fare nulla per fermare l'aggressione. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, la scena si è consumata in pochi istanti. Alcuni passanti avrebbero visto l'aggressore fuggire a piedi subito dopo aver colpito la donna. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, accorsi sul posto.