Femminicidio nel Bergamasco, vittima e killer avranno un funerale comune: è polemica

Ha suscitato aspre polemiche la decisione delle famiglie e del parroco di Cene, in provincia di Bergamo, di celebrare in un unico funerale comune sia le esequie di Elena Bellolli, di 52 anni, uccisa con sei colpi di pistola, sia quelle del killer, il marito, Rubens Bertocchi, di 54. Il parroco, don Primo Moioli, ha parlato di '"segno di fede" ma c'è chi ritiene la funzione comune una seconda violenza alla vittima, come riportano oggi alcuni quotidiani. "Non sono pentito per nulla - ha detto alla Stampa - anche perché io ho cercato prima di tutto di rispettare la volontà di due famiglie lacerate. Per me fare due funerali sarebbe stato oggettivamente meno complicato, da vari punti di vista. Se sopporto questa gogna mediatica è perché ho guardato negli occhi il papà e la mamma di Elena, hanno entrambi più di ottanta anni e me lo hanno chiesto piangendo".