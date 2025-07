Donna trovata impiccata a febbraio nel Comasco, arrestato il convivente

All'alba del 21 febbraio, l'uomo aveva chiamato i soccorsi sostenendo di essersi svegliato attorno alle 5 del mattino e di non avere trovato la compagna, salvo poi scoprirne il cadavere nella cabina doccia di casa. I successivi sopralluoghi dei carabinieri avevano destato i primi sospetti. Non si capiva per esempio chi e perché avesse azionato la lavatrice installata in bagno, che conteneva, tra gli altri indumenti, anche la camicia da notte di Ramona. Il sospetto fu subito quello che qualcuno avesse voluto liberarsi di un indizio. Non solo: i vicini di casa avevano rivelato di avere udito un forte tonfo nel cuore della notte, attorno alla una, un rumore che l'indagato sostenne di non avere udito.