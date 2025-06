Varese, spara alla moglie ricoverata in ospedale e poi si uccide

È entrato in ospedale con una pistola e ha ammazzato la compagna di una vita. Ad Angera, piccolo borgo sul lago Maggiore in provincia di Varese, Giuseppe Rizzotti, 91enne, come altre volte è andato a trovare la compagna Anna Castoldi, 86 anni, che era ricoverata nella struttura. Ma arrivato al suo letto ha tirato fuori l'arma che teneva nascosta e le ha sparato. Poi ha poi rivolto la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Il personale dell'ospedale Carlo Ondoli allarmato dagli spari è corso nella stanza ma per i due non c'è stato più nulla da fare.