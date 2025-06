Montecatini, trovato il cadavere di una donna: è quello di Denisa

È stato trovato a Montecatini Terme (Pistoia) il corpo di Denisa Maria Adas, la 30enne romena scomparsa da Prato tra il 15 e il 16 maggio. Il cadavere era nei pressi di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi. La Procura di Prato ha fatto un sopralluogo con i carabinieri e ha emesso un fermo per indiziato di delitto nei confronti di un romeno di 32 anni, residente a Monsummano Terme (Pistoia): le accuse per lui sono omicidio e soppressione di cadavere. Decisive per l'individuazione dell'uomo sono state le immagini delle telecamere, oltre ai tabulati telefonici e ai tracciati del positioning sulla Golf del 32enne.