Donna scomparsa a Prato, le ultime parole prima di sparire: "Se mi trovano mi ammazzano"

"Se mi trovano, mi ammazzano". Sono le parole pronunciate dalla donna di origini romene scomparsa durante il suo soggiorno a Prato. Denisa Maria Adas, 30 anni, che vive a Roma, alloggiava in un residence di via Ferrucci: della giovane escort non si hanno più notizie dalla notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio. A riferire la frase è stata una testimone, che avrebbe sentito casualmente la donna parlare al telefono poco prima che svanisse nel nulla. Non si sa con chi la trentenne stesse parlando in quel momento, non si sa chi ci fosse all'altro capo del telefono. Ma queste parole basta per far pensare agli investigatori che la donna fosse davvero in pericolo, tanto che la procura di Prato ha aperto un fascicolo d'indagine per sequestro di persona.