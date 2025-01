Gualdo Tadino (Perugia), giovane coppia trovata morta in casa: ipotesi femminicidio-suicidio

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti in un'abitazione in una frazione di Gualdo Tadino, a Gaifana. Secondo le prime informazioni sono entrambi giovani. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella che possa essersi trattato di un femminicidio-suicidio. Era da diverso tempo che la coppia non si faceva vedere e per questo i vicini di casa hanno segnalato il caso alle forze dell'ordine che hanno compiuto la macabra scoperta.