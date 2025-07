Femminicidio a Macherio (Monza), strangola la compagna in strada: cadavere scoperto dai figli

A Macherio, in provincia di Monza e Brianza, un uomo ha strangolato la sua convivente in mezzo alla strada, davanti agli occhi dei due figli minorenni. Il femminicidio si è consumato sotto gli occhi dei passanti. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma per essere interrogato. Tutto è successo intorno a mezzanotte in via Visconti di Modrone a Macherio (MB). L'omicidio è avvenuto sotto gli occhi di passanti e dei due figli minorenni della coppia (entrambi peruviani), che hanno subito chiamato il 112. Qui i carabinieri sono arrivati in tempo per arrestare l'uomo, che è ora sotto interrogatorio presso la caserma locale.