Spara alla moglie in ospedale e poi si uccide: tragedia ad Angera (Varese)

Un drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi all’ospedale di Angera, in provincia di Varese. Intorno a mezzogiorno, un uomo anziano è entrato nella struttura con una pistola nascosta e ha aperto il fuoco contro la moglie, ricoverata in reparto. Dopo averla colpita mortalmente, ha rivolto l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando sgomenti medici, infermieri e pazienti presenti nella struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate e del comando provinciale di Varese, che stanno conducendo le indagini coordinate dalla Procura.