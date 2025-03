Donna uccisa nel Pavese, in casa nessun segno di effrazione: irreperibile il compagno

Il corpo di una donna di 56 anni è stato trovato in un'abitazione di Chignolo Po, Comune di 4mila abitanti in provincia di Pavia. La vittima, che sarebbe stata strangolata, ha un compagno che al momento del ritrovamento del cadavere non era in casa. L'abitazione, sempre secondo le prime informazioni, non presenta segni di effrazione. A dare l'allarme è stata la figlia.