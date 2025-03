Babysitter uccisa a Milano, effettuata l'autopsia: picchiata e poi soffocata

Rivas ha confessato di averla uccisa spezzandole il collo involontariamente durante un gioco erotico, ma questa è una versione che non ha mai convinto gli inquirenti e che i risultati dell'autopsia adesso hanno smentito. Dopo aver ucciso la compagna, prima di gettare il corpo chiuso in un borsone da palestra, verosimilmente nell'Adda dove è stato trovato, Gonzalez avrebbe anche chiesto a un amico di procurargli un box o una cantina per nascondere il cadavere.