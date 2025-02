Babysitter uccisa, trovato un borsone nero che potrebbe essere compatibile con il video del delitto

Proseguono le ricerche del corpo Jhoanna Nataly Quintanilla, la babysitter uccisa a Milano dal compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas. L'uomo, 48enne di origine di El Salvador, ha confessato al gip di averla uccisa in modo non intenzionale, di averla trasportata dentro un sacco e di averla gettata in un punto imprecisato lungo la strada per Cassano d'Adda perché preso dal panico. "Mattino 4" mostra in esclusiva le immagini del ritrovamento di un borsone nero vuoto, lungo le sponde del fiume Adda in provincia di Bergamo tra Treviglio e Cassano D'Adda. Le forze dell'ordine hanno raccolto all'interno di un sacco giallo questo borsone per poterlo repertare e analizzare. A prima vista, sembrerebbe compatibile con quello mostrato nel video in cui Pablo esce dal proprio palazzo dopo aver ucciso Nataly e che, presumibilmente, conteneva il corpo della donna.