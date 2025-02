A Milano, ha confessato Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il 48enne di El Salvador accusato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della compagna, Jhoanna Nataly Quintanilla. Interrogato dal gip, ha ammesso di averla uccisa, anche se non in modo intenzionale, e di avere deciso di gettare il corpo in un punto imprecisato lungo la strada per Cassano d'Adda perché preso dal panico.