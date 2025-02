Fabriano (Ancona): riceve in eredità una villa, ma il fratello la starebbe occupando abusivamente

A Fabriano, provincia di Ancona, si trova una villa in cui Islanda e i suoi due fratelli sono cresciuti e hanno vissuto da bambini. Nel 2008 la loro mamma scompare e decide, tramite un testamento redatto nel 1992, di lasciare in eredità l'intera abitazione con il terreno circostante proprio alla donna. Il fratello Ruggero, però, sembrerebbe non voler lasciare l'immobile e con la sorella comincia una battaglia legale. Nel 2012 il tribunale di Ancona ordina al signor Ruggero di lasciare la villa e nel 2019 arriva un'altra sentenza con la stessa richiesta. Nel 2021 l'ufficiale giudiziario sgombera l'immobile, cambiando anche lucchetti e serrature, ma il gesto non sembra fermare l'uomo. "Ha lasciato le chiavi all'ufficiale giudiziario e, come sono andati via, lui ha rotto una finestra ed è rientrato. Non è mai uscito", racconta Islanda. Un giorno la sorella lo raggiunge per parlargli ma, quando la donna si avvicina, la minaccia. I carabinieri, chiamati da Islanda, intervengono e scoprono che la pistola che l'uomo ha indicato per minacciarla è un giocattolo. Dopo 17 anni, però, la situazione non sembra ancora conclusa.