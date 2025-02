Minicar truccate, le auto per minorenni che superano i 45km/h

Oggi un minorenne con il patentino può guidare, oltre al cosiddetto scooter "cinquantino", anche le minicar. Si tratta di piccole auto che non possono superare i 45km/h e che devono avere una struttura con un rapporto peso-potenza previsto dalla legge. Tra i giovani, però, si sta diffondendo sempre di più la tendenza a modificare queste piccole auto per poter superare i limiti di velocità che, in alcuni casi, raggiungono addirittura i 100km/h con conseguenti e inevitabili rischi per la sicurezza di chi guida questi mezzi. "Striscia La Notizia" prova a raccontare questo fenomeno, specificando quali misure possono essere messe in atto per contrastarlo.