Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Gennaio 2025

Nel primo mese del 2025 il mercato italiano dell’automobile, con un giorno lavorativo in meno, ha totalizzato 133.692 immatricolazioni, in ribasso del 5,9% rispetto a gennaio 2024 (oltre 8.300 unità perse), che aveva chiuso a 142.010 unità. Come sottolineato da UNRAE, il contesto economico resta incerto e il peggioramento del quadro per il mercato auto, con un quarto trimestre 2024 al di sotto delle attese e un mese di gennaio alquanto negativo, impone una revisione al ribasso delle previsioni per l’intero anno 2025. La stima attuale traguarda infatti una situazione stagnante a 1.550.000 immatricolazioni, circa 9.000 in meno (-0,6%) rispetto al 2024. Un livello ancora inferiore di oltre il 19% rispetto al pre-Covid, a sei anni di distanza dal 2019.