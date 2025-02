Napoli, i "corsi" di evasione fiscale nel bar della scuola

Dopo i casi scovati da "Striscia la Notizia" di evasione fiscale nei bar degli ospedali, l'occasione per fare nero non risparmia nemmeno nelle scuole. Nell'area ristoro di un istituto superiore di Napoli manca del tutto il rilascio dello scontrino su snack e bevande acquistate da alunni e docenti in pausa.