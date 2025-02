Bari, operazione su B&b e case vacanza: l'85% ha evaso il Fisco, più del 10% è abusivo

Oltre alle sette strutture "affittacamere" dichiarate abusive, la Gdf ha scoperto che in diversi casi le attività non erano a gestione familiare, come dichiarato ufficialmente, ma assumevano le caratteristiche di una vera e propria attività imprenditoriale. Erano, cioè, tenute a pagare più tasse. Da un esame più approfondita è quindi emerso che l'85% di B&b e case vacanza avevano dichiarato redditi inferiori a quelli effettivamente incassati. In molti casi agli esercenti è stata contestata anche l'omessa esposizione, ben visibile all'esterno, della relativa targhetta identificativa della tipologia e del codice alloggio e del tariffario aggiornato.