Merano (Bolzano), ruba un pacco e minaccia la tabaccaia estraendo un boa dalla borsa

Come documentano le telecamere di videosorveglianza, accade tutto in pochi minuti: un signore entra nella tabaccheria per ritirare il pacco, si rifiuta di esibire il codice identificativo e da dietro spunta la complice che preleva la merce e scappa dal negozio. "Mi sono lanciata all'inseguimento, lei si è girata e mi ha urlato che aveva uno snake (in inglese serpente) nella borsa", racconta Monica che di certo non si aspettava di vedere un boa vivo.