Tac al gatto, i carabinieri del Nas all'ospedale di Aosta

L'eventuale sanzione potrà andare dalla semplice censura scritta (misura più lieve) fino al licenziamento (misura più grave). Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito all'interessato.



"Stupore e sconcerto in merito all'esecuzione di esami diagnostici su un animale all'interno di un ospedale destinato alla cura degli esseri umani" è stato espresso in una nota firmata da Roberto Rosset, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta. "Attualmente sono in corso indagini da parte degli organi preposti per verificare l'eventuale violazione di regolamenti sanitari, protocolli di sicurezza e norme igieniche - si legge - fondamentali per prevenire contaminazioni. La presenza di animali in un ambiente ospedaliero, infatti, potrebbe rappresentare un rischio biologico, compromettendo gli standard di igiene e sicurezza previsti per la tutela dei pazienti. Per questo motivo, eventuali valutazioni di competenza dell'Ordine potranno essere espresse solo al termine di tali accertamenti".