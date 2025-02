Tac al gatto in ospedale, la Procura di Aosta apre un fascicolo

Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Massimo Uberti, aveva reso noto: "Ci sono delle ipotesi di reato perseguibili d'ufficio. Parlo di ipotesi, ma il pubblico ufficiale ha l'obbligo, in caso di ipotesi di questi reati, di segnalazione in Procura. L'ho saputo venerdì sera, da una segnalazione verbale. Ho disposto una verifica da parte del direttore della struttura di radiologia e del dipartimento di diagnostica per immagini, che sono i responsabili di quel servizio. E' arrivata lunedì sera. Quindi ho attivato la commissione di disciplina, che è il nucleo preposto a verificare i fatti e a emanare le sanzioni. Ora partirà l'iter di contestazione e di verifica dei fatti".