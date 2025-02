Tac al suo gatto in ospedale, il radiologo rischia l'accusa per peculato

Per la Tac fatta alla sua gatta nell'ospedale Parini di Aosta, rischia l'accusa per peculato ed è sotto inchiesta disciplinare il radiologo Gianluca Fanelli. "L'esame clinico al mio animale in fin di vita è stato fatto non in orario di servizio", si difende lo specialista, "gli accertamenti diagnostici programmati per quel giorno erano terminati e non c'era nessun paziente in attesa", sottolinea. E aggiunge: "L'ho fatto per i miei figli, sono pronto a risarcire l'azienda sanitaria". Lo sostiene anche la moglie, la senatrice leghista Nicoletta Spelgatti: "È sempre importante fare il bene".