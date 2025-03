Delitto babysitter, il compagno omicida avrebbe cercato un box in cui nascondere il cadavere

A raccontare questo particolare sarebbe stato lo stesso amico del 48enne, il quale avrebbe anche riferito che quella sera del 24 gennaio, in cui Gonzalez, fermato poi il 7 febbraio, ha ucciso la 40enne che lavorava come babysitter al termine di una lite, lui avrebbe dovuto passare sotto casa dell'uomo, perché i due si erano dati un appuntamento. Gonzalez, però, gli avrebbe detto di non passare più. "Non venire qui perché l'ambiente è caldo", gli avrebbe scritto in un messaggio. Il riferimento di quel messaggio, secondo i pm, era alla lite in corso nella casa in zona Bicocca, anche perché Nataly aveva scoperto che il compagno aveva una relazione parallela con un'altra donna e che lui voleva mandarla via di casa.