Babysitter uccisa a Milano, gip: "Il compagno stava per partire per Lisbona"

Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il compagno di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la babysitter uccisa a Milano, era pronto per partire per Lisbona. È quanto scrive il gip Anna Calabi nel provvedimento con cui ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per il salvadoregno. "Ha agito con lucidità per sbarazzarsi del cadavere e la sua versione, ossia l'aver ucciso la sua compagna involontariamente durante un gioco erotico, deve ancora essere verificata", sottolinea il giudice. L'uomo, che ha ammesso l'omicidio, ha detto di aver nascosto il corpo in un borsone e di averlo poi gettato nei campi dell'hinterland milanese.