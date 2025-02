Babysitter scomparsa a Milano, il compagno confessa: "Non volevo ucciderla"

Da quanto riferito dalla donna presso cui Jhoanna Nataly Quintanilla lavorava come babysitter, la prima a segnalare la sua assenza perché non si era presentata al lavoro, negli ultimi giorni la 40enne era parsa "molto turbata". Il 48enne, operaio in una ditta di manutenzioni, aveva raccontato che la sera del 24 gennaio si era addormentato sul divano e non aveva visto uscire la donna, che si era portata via anche un trolley. Un racconto pieno di anomalie sin da subito, secondo gli investigatori. Il 48enne in più interviste coi media aveva cercato di indirizzare le indagini verso l'ipotesi di un allontanamento volontario, raccontando di aver visto la compagna triste e di averle sentito fare pensieri di morte.