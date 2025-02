Babysitter scomparsa a Milano, le ipotesi: forse fatta a pezzi e nascosta in un borsone | Si cerca nell'Adda, l'auto del compagno a Treviglio

Le pm Alessia Menegazzo e l'aggiunto Letizia Mannella hanno cbhiesto di disporre la custodia cautelare in carcere del 48enne, riconoscendo tutte le esigenze cautelari: rischio di inquinamento delle prove, pericolo di fuga per i legami con l'estero e reiterazione del reato. A mettere i carabinieri sulle tracce di Gonzalez sono state le numerose contraddizioni nei diversi racconti forniti in questi giorni e la denuncia tardiva di allontanamento volontario della donna, presentata una settimana dopo la scomparsa quando già le amiche e la dottoressa milanese datrice di lavoro, presso la quale Nataly lavorava come babysitter, si erano messe in allarme. Sotto la loro abitazione di Piazza dei Daini, nei pressi di viale Sarca, Gonzalez ha detto ai cronisti che "la settimana prima" dei fatti la fidanzata "parlava di cose senza senso, che se lei moriva nessuno l'avrebbe cercata". "Nell'ultimo mese - ha aggiunto - non era se stessa perché il suo permesso di soggiorno scadeva e io dovevo fare tutto. Qui è difficile trovare un datore di lavoro con un buon contratto". Agli inquirenti non risulta che la donna avesse un problema imminente con i documenti per restare in Italia.