Baby sitter scomparsa a Milano, la Procura indaga per istigazione al suicidio

Sempre stando ai racconti dell'uomo, la sera prima della scomparsa l'avrebbe vista riordinare i vestiti nell'armadio, come se si stesse preparando a lasciare l'appartamento. Al risveglio in piena notte, poi, si sarebbe accorto che lei non c'era e che mancavano anche delle valigie, i documenti e il cellulare. Il telefono, che Jhoanna avrebbe quindi con sé, risulta spento da giorni. Anche l'associazione Penelope Lombardia ha diffuso la notizia della scomparsa, descrivendo la donna come alta 1 metro e 60, del peso di 65 chili, con gli occhi castano scuro e i capelli biondi. "Potrebbe essere in difficoltà - si legge nell'appello - . Non ha famiglia in Italia e le amiche non hanno sue notizie e non riescono a mettersi in contatto con lei".