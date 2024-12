Donna scomparsa a Modena, la madre: "Spirito libero, ha sempre deciso per sé"

"È stato detto che sarebbe stata abbandonata e costretta a vivere in una casa senza acqua corrente, ma non è vero." Così la madre di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa da oltre due mesi a Montefiorino, in provincia di Modena, risponde alle voci circolate sulla figlia, durante un appello mandato in onda dalla trasmissione "Mattino Cinque News".