Donna scomparsa a Modena: indagato per sequestro di persona lo "sceriffo"

Si infittisce sempre più il giallo sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la 31enne di cui si sono perse le tracce da oltre due mesi a Montefiorino (Modena). I Ris dei carabinieri hanno perquisito la casa di Domenico Lanza, 66 anni, alias "lo sceriffo": risulta indagato, con avviso di garanzia per procedere agli atti, nel fascicolo per sequestro di persona, dopo la scomparsa della donna. Lanza risulta essere una delle ultime persone ad aver visto la 31enne, che qualche volta ha ospitato in casa e intervistato a Pomeriggio cinque ha mostrato un paio di calze e della biancheria intima appartenute alla donna, a suo dire custodite nel bagagliaio della propria auto. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto in casa dell'uomo delle armi da fuoco non denunciate e per questo il 66enne è stato arrestato.