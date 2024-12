Caso Resinovich, la cugina di Liliana: "Abbiamo sempre detto che non si era suicidata"

La conduttrice Myrta Merlino legge in diretta una dichiarazione che Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, ha rilasciato all'Ansa: "Sono molto sconvolto perché indubbiamente non mi aspettavo che emergesse tutto questo, una violenza fatta a mia moglie. Indubbiamente quando verrà depositato tutto in procura bisognerà che il mio avvocato abbia la possibilità di vedere cosa emerge. Comunque, a suo tempo il mio consulente aveva già espresso il fatto che sul corpo di Liliana c'erano delle lesioni, già anni fa". La cugina di Liliana, però, non sembra molto d'accordo con le parole dell'uomo e commenta: "Questo è vero perché il dottor Baresani l'aveva detto già all'inizio che non era un suicidio normale. Peccato, però, che Sebastiano in questi tre anni ha cambiato versioni, non ha mai parlato di omicidio e ha sempre detto che si è suicidata. Perciò questa Ansa, sicuramente l'ha scritta il suo avvocato e non è farina del suo sacco, almeno secondo il mio pensiero". E precisa: "Perché per come si è comportato in questi 3 anni, non mi sembra che abbia cercato la verità. Noi ci siamo separati da lui proprio perché non aveva nessuna intenzione nè di cercarla quando era scomparsa nè di far niente dopo la sua morte".