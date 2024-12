Liliana Resinovich, le anticipazioni sulla perizia: "Lesioni provocate da un'altra persona"

Ancora tante domande sul giallo della morte della donna ritrovata nel boschetto ai margini dell'ex ospedale psichiatrico, poco distante della sua abitazione condivisa con il marito Sebastiano Visintin. "Ci sono risposte che non verranno mai fuori - ha detto nelle giorni scorsi il marito - Non credo che Liliana sia uscita di casa per andare a suicidarsi. Non so cosa possa essere successo". Visintin ha anche detto di non aver "mai creduto neppure all'ipotesi dell'allontanamento volontario della donna". Adesso, forse, con le ultime perizie, il caso potrebbe essere vicino a una svolta.