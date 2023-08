Bari, ritrovata la 12enne sparita mentre faceva shopping con la mamma

A Bari è stata ritrovata la 12enne scomparsa mentre faceva shopping con la mamma.

La donna e la figlia erano entrate in un negozio scegliendo alcuni oggetti da acquistare. Poi, mentre la madre era in cassa per pagare, la dodicenne era sparita. I suoi compagni di scuola le avevano lanciato un messaggio via social; dopo due giorni di apprensione la ragazzina è stata ritrovata sabato sera.